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Израиль организовал тайную кампанию по воздействию на правительство США

NYT: Израиль организовал тайную кампанию по давлению на законодателей США

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AP

Министерство по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Израиля провело тайную операцию по давлению на американских законодателей в социальных сетях, с целью увеличения поддержки действий еврейского государства в секторе Газа. Об этом пишет The New York Times.

Как следует из текста, Израиль «организовал и оплатил кампанию влияния», нацеленную на законодателей и общественность при помощи произраильских публикаций. Согласно официальным данным и документам, на операцию было выделено около 2 миллионов долларов, реализацией занималась фирма политического маркетинга Stoic в Тель-Авиве.

Кампания началась в октябре и по-прежнему активна в социальных сетях, пишет NYT. Фейковые аккаунты выдают себя за реальных пользователей, публикуя комментарии в поддержку Израиля. Отмечается, что сообщения сосредоточены на американских законодателях, особенно чернокожих и демократах, таких как Хаким Джеффрис, лидер меньшинства в палате представителей от Нью-Йорка, и сенатор Рафаэль Уорнок от Джорджии, с заявлениями, призывающими продолжать финансировать ЦАХАЛ.

«По словам экспертов по социальным сетям, эта операция является первым задокументированным случаем организации израильским правительством кампании по влиянию на правительство США», — пишет NYT.

До этого глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он попадет в полную изоляцию.

Ранее сенатор США назвал Нетаньяху военным преступником.

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