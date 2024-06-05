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В Киеве рассказали, как Китай может ответить на слова Зеленского о срыве конференции

Луценко: Китай может заблокировать экспорт на Украину из-за слов Зеленского

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Edgar Su/Reuters

Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину в связи с резкими словами Владимира Зеленского в адрес Пекина по поводу того, что китайская сторона якобы пытается сорвать конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо».

Он отметил, что перед такими заявлениями нужно «сильно думать».

«Китай — первый партнер Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов», — сказал Луценко.

Он также отметил, что КНР сегодня является, помимо Соединенных Штатов, «вторым полюсом» в мире.

«Зеленский умудрился накидать громких, обидных фраз и одному, и другому полюсу — перед тем, как собрать конференцию», — резюмировал Луценко.

До этого Зеленский назвал Китай инструментом президента России Владимира Путина.

31 мая стало известно, что Китай не примет участия в швейцарской конференции по урегулированию конфликта РФ и Украины. Отказ Китая связан с тем, что на мероприятии не будет представлена Россия.

Ранее Зеленского пригласили на саммит G7.

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