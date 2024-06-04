На Кипре начали расследовать дело об отеле Зеленского

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что власти республики проверяют информацию о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы принадлежит отель в северной части острова. Информацию об этом передает ТАСС.

«Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено», — сказал глава государства.

Он добавил, что после завершения расследования можно будет сказать больше, но пока, по его информации, «ничего подобного не выявлено».

Христодулидис отметил, что расследование проводится совместно с партнерами из других стран.

До этого турецкие СМИ сообщили, что украинский президент приобрел отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК, ее не признает ни одно государство мира, кроме Турции).

Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения. По оценке российского лидера Владимира Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

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