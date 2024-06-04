Народ Украины не сможет восстать против Владимира Зеленского и свергнуть его. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал военный блогер Алексей Живов.

«Уберут Зеленского военные и только с разрешения западных спецслужб. Не надо строить никаких иллюзий, что народ сможет свергнуть диктатора, не существует такого народа Украины. Во всех предыдущих ситуациях народ нанимался за деньги и просто использовался как инструмент», — отметил Живов.

Он добавил, что снимут Зеленского только тогда, когда он примет ряд «непопулярных решений», выгодных Западу, например, связанных с ударами оружием НАТО по территории России или с мобилизацией украинцев.

Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения. По оценке российского лидера Владимира Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский не может отдавать приказы.