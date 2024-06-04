Экономист оценил инсайд FT о темах переговоров Путина и Си Цзиньпина

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикацию газеты Financial Times об итогах переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, согласно которой, Москве не удается договориться с Пекином о ценах на газ из трубопровода «Сила Сибири — 2», который соединит обе страны.

По словам эксперта, это исключительно рыночная история. Во всех спорных ситуациях задействуются дипломаты, эксперты, проводятся соответствующие консультации и переговоры, отметил Колташов.

«Для того и существуют дипломатические корпуса государств, для того, чтобы все вот эти экономические желания приводить к некому решению, которое устраивает обе стороны. А это требует порой времени. Но здесь никакой проблемы большой нет. Запад преувеличивает эти расхождения в желаниях», — указал экономист.

По данным FT, главными темами переговоров Путина и Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Пекин были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы по участию Китая в конференции по Украине в Швейцарии.

Как утверждают авторы публикации, Китай хочет покупать газ из будущих поставок по дешевой цене и не обещает выкупать большие объемы. Москва при этом пытается убедить несговорчивого восточного партнера. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог допустил, что обнародованные FT разногласия между РФ и КНР являются домыслами.