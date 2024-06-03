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Почти половина американцев сочли, что Трамп должен выйти из предвыборной гонки

ABC: 49% граждан США сочли, что Трамп должен остановить кампанию из-за приговора

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Justin Lane/AP

Почти половина опрошенных американцев заявили, что кандидату на пост президента США Дональду Трампу следует выйти из предвыборной гонки после вынесения обвинительного приговора по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Это следует из опроса телеканала ABC и Ipsos.

Согласно исследованию, 49% респондентов полагают, что приговор должен положить конец предвыборной кампании республиканца.

Также 50% опрошенных согласились с обвинительным приговором Дональду Трампу.

47% процентов американцев заявили, что считают обвинения против Трампа по этому делу политически мотивированными, 38% придерживаются противоположного мнения. В то же время незначительное большинство (51%) полагают, что Трамп намеренно преступил закон. 12% участников опроса считают, что Трамп нарушил закон ненамеренно, а 19% считают, что он не сделал ничего плохого.

До этого присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Он сам свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын Трампа прокомментировал судебный вердикт отцу.

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