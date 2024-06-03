Почти половина американцев сочли, что Трамп должен выйти из предвыборной гонки

Почти половина опрошенных американцев заявили, что кандидату на пост президента США Дональду Трампу следует выйти из предвыборной гонки после вынесения обвинительного приговора по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Это следует из опроса телеканала ABC и Ipsos.

Согласно исследованию, 49% респондентов полагают, что приговор должен положить конец предвыборной кампании республиканца.

Также 50% опрошенных согласились с обвинительным приговором Дональду Трампу.

47% процентов американцев заявили, что считают обвинения против Трампа по этому делу политически мотивированными, 38% придерживаются противоположного мнения. В то же время незначительное большинство (51%) полагают, что Трамп намеренно преступил закон. 12% участников опроса считают, что Трамп нарушил закон ненамеренно, а 19% считают, что он не сделал ничего плохого.

До этого присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Он сам свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын Трампа прокомментировал судебный вердикт отцу.