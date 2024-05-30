На Западе заявили, что Путин «блефует» угрозами в адрес НАТО

Предупреждения президента РФ Владимира Путина о том, что маленькие и густонаселенные страны НАТО должны быть осторожнее, является «блефом». Такое мнение высказал немецкий генерал в отставке Клаус Виттман, передает Die Welt.

По его словам, слова Путина не должны впечатлять Европу.

«Это действительно было бы полным абсурдом, если бы он не достиг своих целей на Украине (...), а начал бы войну со странами НАТО», — сказал Виттман.

Военный отметил, что российские ядерные угрозы являются «пустыми», поскольку в таком случае Россия лишится поддержки Китая.

На этой неделе британский журналист Джеймс Уотерхаус заявил, что предупреждение Путина о том, что удары по России с использованием оружия НАТО будут грозить последствиями, спровоцировало беспокойство в западных странах.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Бельгию призвал западных партнеров позволить Киеву применять «натовское» вооружение для ударов по территории РФ. В ответ на это Путин предупредил о «серьезных последствиях» в случае нанесения ударов.

Ранее в США предсказали полное обрушение обороны Украины.