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Один из воздушных шаров с мусором КНДР упал на крышу здания посольства Японии в Сеуле

Yonhap: запущенный КНДР шар с мусором упал на крышу посольства Японии в Сеуле

Один из запущенных со стороны КНДР воздушных шаров с мусором упал на крышу японского посольства в Сеуле. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Информация исходит от дипломатов посольства Японии.

До этого Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Вечером 28 мая южнокорейское Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) заявило, что в приграничных с Северной Кореей районах фиксировались неопознанные объекты, предположительно, воздушные шары с листовками, которые были запущены с территории КНДР. На следующий день в Южной Корее обнаружили более 260 воздушных шаров. Южнокорейские военнослужащие предприняли все меры предосторожности, места падения шаров оцепили, содержимое проверили на наличие взрывчатки и других опасных веществ, но их основным содержимым оказались бытовой мусор, экскременты домашнего скота, окурки и использованные листы бумаги.

Ранее в КНДР заявили о повышении готовности к ядерному сдерживанию из-за США.

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