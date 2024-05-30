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В МИД Венгрии раскритиковали идею разрешить Украине бить по РФ западным оружием

Сийярто назвал безумной идею дать Украине право бить по России западным оружием

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал безумным предложение разрешить Украине наносить удары по российской территории при помощи западного оружия. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, использование украинскими войсками западного оружия для атак на РФ обязательно приведет к ответным ударам. Вместе с этим он обратил внимание, что российские войска не испытывают недостатка в боеприпасах.

«Думаю, что использование западного оружия украинцами во внутренних районах России — это безумная идея», — подчеркнул Сийярто.

29 мая министр обороны Германии Борис Писториус посетил военную базу в Мекленбурге — Передней Померании, где в настоящее время проходит обучение украинских бойцов работе с системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Общаясь с журналистами, он прокомментировал идею разрешить Киеву атаковать объекты на российской территории при помощи западного оружия.

Как сказала глава немецкого военного ведомства, он не считает необходимым обсуждать этот вопрос с общественностью. В то же время Писториус отметил, что международное право допускает использование переданных Украине вооружений для ударов по РФ. Тем не менее Киев должен решить этот вопрос с каждым из государств-поставщиков техники и боеприпасов, резюмировал министр.

Ранее в США заявили, что президент страны Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по РФ.

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