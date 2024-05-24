В Москве вынесли приговор начальнику отдела по вопросам миграции

В Москве суд приговорил к девяти годам колонии Татьяну Фролову, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Как установил суд, осужденная ежемесячно получала взятки за упрощение процедуры миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства РФ. Ее признали виновной по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Фролову лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет.

22 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. В судебной инстанции уточнили, что об аресте ходатайствовало следствие. Фигуранта подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

До этого в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали замначальника подразделения транспортной полиции по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.