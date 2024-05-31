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США намерены поставить Китай перед выбором из-за РФ

FT: США призовут Китай сделать выбор из-за отношений с Россией

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Global Look Press

США намерены призвать западные компании «сделать серьезный выбор» в отношениях с Китаем, чтобы пресечь ввоз в РФ важных компонентов для военно-промышленного комплекса через Китай, а китайские фирмы могут сделать выбор либо в пользу отношений с Западом, либо в пользу связей с Россией. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесом в пятницу, передает газета Financial Times со ссылкой на выдержки из речи политика.

«(США и Европа. – Прим. ред.) должны сделать серьезный выбор по Китаю: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», — заявил он.

По его мнению, каждый член НАТО должен «последовательно и четко донести» до Пекина, что для КНР неприемлемо поддерживать российскую военно-промышленную базу.

Как отмечает Financial Times, ссылаясь на данные США, в 2023 году Россия на 40% увеличила импорт важных товаров двойного назначения, то есть гражданских товаров, которые также имеют военное применение, от китайских поставщиков.

До этого сообщалось, что Китай планирует провести переговоры с Европейским союзом из-за ожидаемого повышения импортных пошлин на электромобили.

Ранее МВФ повысил прогноз роста экономики Китая.

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