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МВФ повысил прогноз роста экономики Китая

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 5%

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Mark Schiefelbein/AP

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики КНР. Согласно новым оценкам, китайский ВВП в 2024 году увеличится до 5%, в 2025-м — до 4,5%. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Аналитики фонда пересмотрели прогноз в сторону повышения на фоне сильных данных по ВВП Китая по итогам первого квартала. Кроме того, на решение повлияли недавние действия Пекина по стимулированию экономики, говорится в сообщении.

Сейчас для Китая приоритетом является стабилизация сектора недвижимости и стимулирование внутреннего спроса, отмечают эксперты.

До этого в МВФ предупредили о возможном сокращении мирового ВВП из-за торгового конфликта между США и Китаем. В организации также указали на перегруженность глобальной финансовой системы, основанной на долларе.

Ранее политолог раскрыл, чем могут обернуться взаимные санкции Вашингтона и Пекина.

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