Молдавский оппозиционный блок «Победа» примет участие в ПМЭФ

Депутаты молдавского оппозиционного политического блока примут участие во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

«Конечно (будут принимать участие. — прим. ред.). Прилетают наши депутаты парламента, которые будут участвовать вместе со мной на всех мероприятиях», — ответил Шор.

До этого сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин, предварительно, выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня.

Кроме того, стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто примет участие в ПМЭФ. Также, как сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, на мероприятие прибудут представители движения «Талибан» (организация запрещена в России), Россия уже направила им соответствующее приглашение.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что президент Боливии примет участие в ПМЭФ.