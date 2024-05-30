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Стало известно отношение стран G7 к увольнению Залужного

FT: страны G7 назвали увольнение Залужного и Кубракова разрушительными шагами

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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) предупредили Украину, что считают увольнения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова разрушительными и не поддающимися объяснению шагами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

Как следует из текста, беспокойство вызвано «перетряской» Владимиром Зеленским высших правительственных и военных чиновников, с которыми Соединенные Штаты тесно сотрудничали, а также расхождениями в понимании того, как Киев может победить в конфликте.

В материале отмечается, что послы G7 предупредили правительство Украины, что подобные увольнения являются «разрушительными и не поддающимися объяснению шагами».
Financial Times также отмечает, что и Залужный, и Курбаков пользовались уважением и поддерживали тесную связь с представителями США и Евросоюза.

В феврале Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома армии Украины и назначил на этот пост главу сухопутных войск Александра Сырского.

9 мая Верховная рада Украины проголосовала за отставку вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова.

Ранее в офисе Зеленского приказали критиковать Байдена и Си из-за саммита по Украине.

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