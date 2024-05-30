Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского приказали критиковать Байдена и Си из-за саммита по Украине

FT: офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам критиковать Байдена и Си

close
100%
Shutterstock

Офис президента Украины Владимира Зеленского дал указание депутатам и чиновникам подвергать публичной критике Джо Байдена и Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на так называемом саммите мира в Швейцарии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

По словам неназванного украинского чиновника, в офисе Зеленского в последние несколько месяцев царит «паранойя», поскольку глава государства озабочен ситуацией на линии фронта, но особенно сильно – предстоящим мирным саммитом. По данным собеседников FT, Зеленский не видит смысла в мероприятии без участия президента США и председателя КНР.

В то же время американские чиновники сообщили газете, что предупреждали Украину о том, что в даты проведения саммита – 15-16 июня, Джо Байден, вероятно, не сможет посетить его.

В правительстве Украины также рассказали FT о беспокойстве в связи с действиями Зеленского, которые могут повредить отношениям с Вашингтоном. Ему не стоит «кусать руку, которая кормит» его, уточнили собеседники.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Ранее Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами