В офисе Зеленского приказали критиковать Байдена и Си из-за саммита по Украине

Офис президента Украины Владимира Зеленского дал указание депутатам и чиновникам подвергать публичной критике Джо Байдена и Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на так называемом саммите мира в Швейцарии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

По словам неназванного украинского чиновника, в офисе Зеленского в последние несколько месяцев царит «паранойя», поскольку глава государства озабочен ситуацией на линии фронта, но особенно сильно – предстоящим мирным саммитом. По данным собеседников FT, Зеленский не видит смысла в мероприятии без участия президента США и председателя КНР.

В то же время американские чиновники сообщили газете, что предупреждали Украину о том, что в даты проведения саммита – 15-16 июня, Джо Байден, вероятно, не сможет посетить его.

В правительстве Украины также рассказали FT о беспокойстве в связи с действиями Зеленского, которые могут повредить отношениям с Вашингтоном. Ему не стоит «кусать руку, которая кормит» его, уточнили собеседники.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Ранее Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену.