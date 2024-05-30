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Белоусов прибыл в Казахстан с рабочим визитом

Белоусов прибыл в Алма-Ату, где пройдет заседание министров обороны стран ОДКБ

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прилетел в Казахстан, чтобы принять участие в заседании Совета глав военных ведомств стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Представители ведомства уточнили, что совещание состоится в городе Алма-Ате. Участники мероприятия намерены обменяться мнениями о различных вызовах и угрозах безопасности в зоне ответственности организации.

«В заседании запланировано участие министров обороны государств — членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе поездки в Казахстан глава российского военного ведомства проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны — члена ОДКБ помогали Азербайджану во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Однако глава правительства не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь.

Позже ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы РФ Константин Затулин. Как он сказал, Ереван пытается переложить ответственность за события четырехлетней давности на Москву и Минск.

Ранее армянские власти приостановили финансирование деятельности ОДКБ.

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