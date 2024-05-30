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Песков рассказал о планах Путина на 30 мая

Песков: Путин встретится с многодетными семьями и вручит госнаграды 30 мая

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 30 мая продолжит работать в Кремле, в первую половину дня он занимался региональной проблематикой, в дальнейшем он уделит время многодетным семьям и вручит государственные награды. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

В частности, в начале дня Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, которому предложил возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

Далее у президента запланирована встреча с семьями, которые награждены орденами «Родительская слава» и »«Мать-героиня».

«Это те самые семьи, которые составляют основу нашего будущего. Президент традиционно уделит многодетным семьям большое внимание. В том числе в преддверии международного Дня защиты детей проводит такое общение», — рассказал Песков.

Позже глава государства вручит государственные награды. По словам представителя Кремля, к наградам представлен большой список героев.

После вручения наград у Путина будет ряд встреч, которые носят служебный характер.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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