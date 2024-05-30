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В МИД рассказали, почему талибов могут исключить из списка террористов

МИД: возможное признание талибов направлено на вовлечение в мировое сообщество

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Ali Khara/Reuters

Исключение правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористов направлено на их вовлечение в мировое сообщество. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«Вся наша линия в отношении Афганистана остается без изменений. То предложение, о котором вы говорите, об исключении движения талибов из списков террористических организаций, оно направлено на то, чтобы создать условия для большего вовлечения этого движения в мировое общение», — сообщил он.

По словам Руденко, исключение талибов из списка террористических организаций укрепит связи с Афганистаном в торговле и экономике.

Директор второго департамента Азии министерства иностранных дел Российской Федерации Замир Кабулов заявил, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

27 мая Кабулов отмечал, что российские министерства иностранных дел и юстиции доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. 31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее дипломат высказался об отношениях РФ с «Талибаном».

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