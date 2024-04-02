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Дипломат высказался об отношениях РФ с Талибаном*

Дипломат Орджоникидзе заявил, что у РФ не было серьезных проблем с Талибаном

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Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что у РФ не было серьезных проблем в отношениях с Талибаном (организация запрещена в России). Его слова приводит «Известия».

«Вот нравится, не нравится кому-то — раз реальность на земле такова, то надо и признавать те политические силы, те политические партии, которые стоят во главе того или иного государства», — заявил дипломат.

Таким образом он прокомментировал возможность исключения Талибана Россией из числа экстремистских организаций.

До этого спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго азиатского департамента МИД Замир Кабулов заявил, что в Москве «в свое время мы отчасти погорячились», признав «Талибан» террористической организацией, поскольку он эволюционировал, объявив себя национальным движением.

Перед этим Кабулов заявил, что РФ разочарована действиями талибов по управлению Афганистаном.

Ранее лидер Талибана заявил, что в Афганистане начнут публично забивать женщин камнями за прелюбодеяние.

*   организация запрещена в России
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