Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин продлил полномочия директору Росфинмониторинга

Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга Чиханчину до 2025 года

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Срок гражданской службы директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина продлен решением президента России Владимира Путина до 17 июня 2025 года. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Распоряжение президента: <…> продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию», — говорится в тексте документа.

Согласно порталу, указ был подписан президентом 30 мая.

72-летний Юрий Чиханчин — кандидат экономических наук, завкафедрой финансового мониторинга университета МИФИ, заслуженный экономист России. Возглавляет Росфинмониторинг с 2012 года.

В этот же день стало известно, что Путин назначил своего советника Елену Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». До этого момента Ямпольская занимала должность председателя комитета Государственной думы РФ по культуре.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами