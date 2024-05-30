Путин продлил полномочия директору Росфинмониторинга

Срок гражданской службы директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина продлен решением президента России Владимира Путина до 17 июня 2025 года. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Распоряжение президента: <…> продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию», — говорится в тексте документа.

Согласно порталу, указ был подписан президентом 30 мая.

72-летний Юрий Чиханчин — кандидат экономических наук, завкафедрой финансового мониторинга университета МИФИ, заслуженный экономист России. Возглавляет Росфинмониторинг с 2012 года.

В этот же день стало известно, что Путин назначил своего советника Елену Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». До этого момента Ямпольская занимала должность председателя комитета Государственной думы РФ по культуре.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.