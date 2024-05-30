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Захарова рассказала о самых важных словах Путина

Захарова: слова Путина о необходимости работать как на линии фронта самые важные

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самыми важными слова президента России Владимира Путина о важности для граждан работать как на линии фронта. Своим мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала слова президента, которые были сказаны на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

«Самые важные слова», — подчеркнула Захарова, прикрепив к своему посту видеозапись с выступлением главы государства.

До этого Захарова назвала «капитаном очевидностью» координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби после его слов о причастности США к выработке так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Захарова отреагировала на смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала жертвам холокоста.

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