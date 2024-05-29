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В Кремле рассказали об отношении к Зеленскому по истечении его президентских полномочий

Песков прокомментировал статус Зеленского по истечении его президентских полномочий

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статус Владимира Зеленского по истечении его президентских полномочий на Украине.

«Сейчас ведется дискуссия. Об этом неоднократно говорил и президент [РФ Владимир Путин]. Прежде всего, это тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины», — сказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов, как теперь в СМИ следует называть Зеленского, Песков ответил, что называть его можно так, «как представляется целесообразным».

31 марта 2021 года на Украине должны были пройти очередные президентские выборы, однако власти их отменили, сославшись на военное положение в стране на фоне конфликта с Россией. В выборах могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая.

В соответствии с нормами конституции Украины исполнение обязанностей президента страны на период до избрания и вступления на пост нового главы государства должно возлагаться на председателя Верховной рады.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в совершении госпреступления.

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