Премьер Бельгии показал фотографию с истребителями F-16 для Украины

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо опубликовал фотографию с истребителями F-16, которые будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter.

«Дорогой Владимир Зеленский, эти F-16 будут вашими, чтобы помочь вам защитить своих граждан», — написал Де Кроо.

По его словам, Украине удастся «оттеснить Россию» только при помощи лучшего оружия, поставляемого в большом количестве и более быстрыми темпами.

До этого премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Бельгия сделает все возможное, чтобы поставить хотя бы несколько из 30 американских истребителей F-16 Украине уже в 2024 году.

Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение финансовой помощи Киеву в размере 977 млн евро. По словам Де Кроо, подписанный документ предусматривает поставку F-16 Украине до 2028 года. Он заверил, что истребители покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину уже в этом году.

Ранее министр обороны Украины понадеялся, что ВСУ очень скоро получат F-16.