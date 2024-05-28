Министр обороны Украины понадеялся, что ВСУ очень скоро получат F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил надежду, что ВСУ получат первые истребители F-16 «очень и очень скоро». Его слова приводит Reuters.

«Нам нужно столько, сколько мы можем получить», — заявил Умеров, отвечая на вопрос о количестве истребителей.

Он отметил, что на данном этапе Украина сосредоточена на обучении пилотов и персонала, а также на подготовке инфраструктуры для использования F-16. Кроме этого, сказал Умеров, Киев работает над привлечением команд эксплуатации и технического обслуживания.

До этого премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Бельгия сделает все возможное, чтобы поставить хотя бы несколько из 30 американских истребителей F-16 Украине уже в 2024 году.

Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение финансовой помощи Киеву в размере 977 млн евро. По словам Де Кроо, подписанный документ предусматривает поставку F-16 Украине до 2028 года. Он заверил, что истребители покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину уже в этом году.

Ранее ВС РФ ударили по украинскому аэродрому, который готовят к приему F-16.