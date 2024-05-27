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Офицер СБУ допустил дальнейшее снижение мобилизационного возраста на Украине

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Киев и дальше будет снижать мобилизационный возраст

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Mstyslav Chernov/AP

Киев, возможно, уже готовит решение по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Об этом в интервью RT заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. По его словам, украинские власти будут делать все, чтобы выполнить задачи, которые перед ними ставят англосаксы.

«Англосаксам очень выгодно, чтобы война на Украине не заканчивалась, потому что это блестящая возможность наносить ущерб Российской Федерации и Европе. Ведя полномасштабную войну чужими руками», — сказал Прозоров.

Он добавил, что пока на Украине остаются мужчины и возможность привлечь новых солдат на военную службу, конфликт может продолжаться.

В мае на Украине вступили в силу новые более жесткие правила мобилизации. Как ожидается, обновление позволит призвать в ВСУ сотни тысяч человек на фоне «невероятно отчаянного» положения украинских сил. Уклонистов теперь ждут санкции и штрафы, а повестки будут считаться врученными и без передачи лично в руки. Что изменится для украинцев и почему Киев начал «закручивать гайки» мобилизации, в материале «Газеты.Ru».

В апреле британский журнал Economist сообщал, что жители Одессы призывного возраста пребывают в постоянном страхе из-за мобилизационных мероприятий в городе.

Ранее офицер ВСУ рассказал, как заставляют воевать мобилизованных украинцев.

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