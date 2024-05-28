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Стало известно о планах еще четырех стран признать Палестину

Посол: Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия могут признать Палестину

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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия могут в ближайшее время признать государственность Палестины. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

По его словам, страны Европы начали понимать, что «что-то не получается», начали задаваться вопросами после того, как Израиль устроил в отношении палестинского народа «холокост».

Дипломат также высказал мнение, что ни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ни США не хотят гуманитарных пауз, потому что они «затевают нехорошее что-то». Нофаль опасается, что в Рафахе, где израильская армия проводит военную операцию, может что-то случиться.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая.

Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит появления подобного государства на своих границах. По его словам, 80% палестинцев на Западном берегу Иордана поддерживают атаку радикального палестинского движения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года.

До этих пор Палестину признавали девять стран — членов Европейского союза. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия приняли соответствующее решение в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что признание Палестины не станет подарком ХАМАС.

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