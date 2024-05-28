Медведев рассказал, во что превратились США

Соединенные Штаты превратились в группу поддержки самых одиозных режимов в мире, этот новый облик Вашингтона стал отвратительным. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это отвратительный новый облик США, которые превратились в группу поддержки наиболее одиозных режимов в мире», - подчеркнул он.

По словам Медведева, это является выбором самих США, а политика поддержки одиозных режимов ничем хорошим для Соединенных Штатов не закончится.

До этого Медведев ответил на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об ударе США по позициям РФ на Украине. По словам политика, Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ будет означать начало мировой войны.

Сикорский заявлял, что США якобы пригрозили РФ атаковать все ее позиции на Украине, если Москва применит ядерное оружие. По словам дипломата, странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы российский президент Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса.

Ранее Медведев предостерег нейтральные страны от участия в саммите по Украине.