Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал, во что превратились США

Медведев: США превратились в группу поддержки самых одиозных режимов в мире

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Соединенные Штаты превратились в группу поддержки самых одиозных режимов в мире, этот новый облик Вашингтона стал отвратительным. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это отвратительный новый облик США, которые превратились в группу поддержки наиболее одиозных режимов в мире», - подчеркнул он.
По словам Медведева, это является выбором самих США, а политика поддержки одиозных режимов ничем хорошим для Соединенных Штатов не закончится.

До этого Медведев ответил на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об ударе США по позициям РФ на Украине. По словам политика, Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ будет означать начало мировой войны.

Сикорский заявлял, что США якобы пригрозили РФ атаковать все ее позиции на Украине, если Москва применит ядерное оружие. По словам дипломата, странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы российский президент Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса.

Ранее Медведев предостерег нейтральные страны от участия в саммите по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами