В МИД объяснили, чем мешает статус «Талибана» в России

Директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что статус террористической организации у движения «Талибан» (организация запрещена в России) в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула.

«Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1267 и речи не шло о движении талибов, а об отдельных руководителях. РФ же внесла всю организацию», — сказал он.

По его словам, в настоящее время стоит вопрос о снятии этого статуса с движения талибов, так как начинается процесс нормализации двусторонних отношений Москвы и Кабула.

«Такой статус мешает, в первую очередь, российским экономическим операторам налаживать нормальное сотрудничество», — отметил Кабулов.

27 мая Кабулов заявил, что российские министерства иностранных дел и юстиции доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций. Также Кабулов заявил, что движение «Талибан» подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в «Талибане» высказались о размещении оружия в Афганистане.