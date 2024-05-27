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Политолог: визит Путина в Узбекистан – это важный сигнал для Казахстана

Политолог Михайлов: своим визитом в Узбекистан Путин показал приоритеты России

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Визитом в Узбекистан президент России Владимир Путин дал другим государствам Средней Азии сигнал о необходимости определиться с политической позицией, в первую очередь – Казахстану, считает политолог Евгений Михайлов. Эта поездка стала третьим зарубежным визитом президента после Китая и Белоруссии, что обозначило приоритеты России, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению Михайлова, первыми зарубежными визитами после выборов Путин четко обозначил страны, с которыми Россия будет стремится поддерживать взаимовыгодные отношения.

«В Средней Азии именно Узбекистан — наиболее стабильное государство, которое пытается, помимо соблюдения собственных национальных интересов, не нарушить и российские», — подчеркнул политолог.

Для определенных стран на постсоветской территории – в том числе, Казахстана – визит Путина в Узбекистан стал сигналом, что им пора определиться со своей позицией, считает Михайлов. Речь идет о выборе в пользу сотрудничества с западными странами или сохранения отношений с Россией, объяснил он.

Напомним, накануне вечером Путин прибыл в Узбекистан. Он провел переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым, они длились более 3,5 часа. По словам Путина, инвестиции России в узбекскую экономику составили почти $10 млрд, эта сумма растет с каждым годом. Также он заявил о готовности России нарастить экспорт газа в Узбекистан.

Ранее Путин оценил отношения Узбекистана и России.

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