Лавров рассказал об отношении Узбекистана к конфликту на Украине

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и Узбекистан не имеют расхождений по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор», — сообщил Лавров.

По его словам, обсуждений по вопросам, не имеющим отношения к сотрудничеству России и Узбекистана, не было.

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан и Россия договорились увеличить товарооборот до объема в $30 млрд и открыть узбекское торговое представительство на территории РФ.

Также Путин заявил, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют. Он отметил, что товарооборот между РФ и республикой вырос примерно на 30% за 2023 год.

Ранее Путин заявил о готовности РФ нарастить экспорт газа в Узбекистан.