Прокачку газа РФ в Узбекистан планируется нарастить до 11 млрд куб. метров

Прокачку российского газа через Казахстан в Узбекистан уже в следующем году планируется нарастить до 11 млрд кубометров. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление Путин сделал во время встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 27 мая проходят двусторонние переговоры на высшем уровне.

Президент России прибыл в Ташкент 26 мая. Путин и Мирзиёев принимают участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы продовольственной безопасности и трудовой миграции, а также проекты в области инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Узбекистанский лидер отметил, что именно вопросу трудовой миграции было уделено особое внимание. По его словам, Путин поддержал коллегу в этом чувствительном вопросе.

Ранее Путин оценил отношения Узбекистана и России.