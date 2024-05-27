«Талибан» хотят исключить из списка запрещенных организаций

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» (организация запрещена в России) можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Дипломат уточнил, что МИД относится к возможному исключению «Талибана» из числа запрещенных структур положительно, так как без этого организацию, являющуюся главной руководящей силой в Афганистане, нельзя признать на официальном уровне.

«Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — заключил Кабулов.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. 31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

В апреле 2024 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США не смогли извлечь никаких уроков из своей политики в Афганистане.

Ранее Байден высказался о возможности новой операции США в Афганистане.