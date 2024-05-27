Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Талибан» хотят исключить из списка запрещенных организаций

ТАСС: Минюст и МИД предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных структур

close
100%
Mohammad Ismail/Reuters

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» (организация запрещена в России) можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Дипломат уточнил, что МИД относится к возможному исключению «Талибана» из числа запрещенных структур положительно, так как без этого организацию, являющуюся главной руководящей силой в Афганистане, нельзя признать на официальном уровне.

«Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — заключил Кабулов.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. 31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

В апреле 2024 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США не смогли извлечь никаких уроков из своей политики в Афганистане.

Ранее Байден высказался о возможности новой операции США в Афганистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами