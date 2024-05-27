В Турции указали на риски в случае непризнания Палестины Совбезом ООН

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что отказ признавать Палестину Советом безопасности ООН приведет к дальнейшему кризису в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Фидан отметил, что непризнание Палестины Совбезом ООН будет означать полное банкротство международной системы.

Если государство, признанное 150 странами, будет вновь отвергнуто голосованием одной страны в СБ ООН, мы столкнемся с реальностью, которая углубит этот кризис», — резюмировал глава турецкого МИД.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.