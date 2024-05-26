Путин намерен провести заседание Совета по стратегическому развитию

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

В программе рассказали о рабочих планах главы государства на период с 27 мая по 2 июня. Ожидается, что российский лидер встретится с руководителями ряда регионов и вручит государственные награды удостоенным этой чести гражданам. При этом 26 и 27 мая Путин будет находиться в Узбекистане с официальным визитом.

«Также в президентском графике на неделю [заседание] Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», — добавили в программе.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обычно рабочий день главы государства начинается ранним утром и заканчивается уже после полуночи. В связи с этим он назвал российского лидера «абсолютным трудоголиком» в хорошем смысле этого слова. Представитель президента РФ подчеркнул, что Путин имеет действительно «очень плотное» расписание.

Ранее в Кремле раскрыли содержание переговоров Путина и Лукашенко, которые состоялись 24 мая.