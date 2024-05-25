В Польше заявили об ответе США на применение ядерного оружия на Украине

После начала российской военной спецоперации Вашингтон пригрозил Москве ударом по ее позициям на Украине, если ВС РФ применят ядерное оружие. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели на Украине обычным оружием», — сказал дипломат, не указав конкретных лиц, сделавших данное заявление.

Министр отметил, что если запрет на использование ядерного оружия будет нарушен, то сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными», что точно не понравится Китаю.

По словам Сикорского, странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы российский президент Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений. Он также обратил внимание, что НАТО регулярно проводит учения с участием стран, на территории которых находится тактическое ядерное оружие.

Ранее стали известны подробности об учениях РФ по применению тактического ядерного оружия.