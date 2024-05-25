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В Польше заявили об ответе США на применение ядерного оружия на Украине

Сикорский: США атакуют позиции РФ на Украине в случае применения ядерного оружия

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Czarek Sokolowski/AP

После начала российской военной спецоперации Вашингтон пригрозил Москве ударом по ее позициям на Украине, если ВС РФ применят ядерное оружие. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели на Украине обычным оружием», — сказал дипломат, не указав конкретных лиц, сделавших данное заявление.

Министр отметил, что если запрет на использование ядерного оружия будет нарушен, то сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными», что точно не понравится Китаю.

По словам Сикорского, странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы российский президент Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений. Он также обратил внимание, что НАТО регулярно проводит учения с участием стран, на территории которых находится тактическое ядерное оружие.

Ранее стали известны подробности об учениях РФ по применению тактического ядерного оружия.

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