Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, где проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие состоится на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что совещании примут участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Также на встречу приглашены генеральные директора ПАО «Камаз» (Сергей Когогин), АО «Технодинамика» (Игорь Насенков), ВКО «Алмаз-Антей» (Ян Новиков), Уралвагонзавода (Александр Потапов), НПО «Высокоточные комплексы» (Олег Рязанцев), глава Ростеха (Сергей Чемезов), и другие лавы предприятий.

После совещания Путин осмотрит ряд производственных объектов, вклчюая сборочный цех и центр наземных испытаний.

Накануне Белоусов прибыл в Минск на рабочую встречу с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.