Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лекция грузинского премьера в вузе закончилась дракой из-за закона об иноагентах

Sputnik: студенты Тбилисского университета подрались после выступления премьера

close
100%
Nadja Wohlleben/Reuters

Лекция премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Тбилисском университете закончилась дракой студентов из молодежного крыла правящей партии «Грузинская мечта» и протестующими против закона об иноагентах в стране. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

«Сегодняшняя лекция премьера Грузии в Тбилисском государственном университете завершилась стычкой», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает агентство, ситуация накалилась после того, как глава грузинского кабмина покинул здание учебного заведения.

24 мая участники митинга против закона об иноагентах собрались у министерства внутренних дел в Тбилиси.

Незадолго до этого стало известно, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии анонсировали старт процедуры по преодолению вето на закон об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами