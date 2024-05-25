Лекция грузинского премьера в вузе закончилась дракой из-за закона об иноагентах

Лекция премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Тбилисском университете закончилась дракой студентов из молодежного крыла правящей партии «Грузинская мечта» и протестующими против закона об иноагентах в стране. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

«Сегодняшняя лекция премьера Грузии в Тбилисском государственном университете завершилась стычкой», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает агентство, ситуация накалилась после того, как глава грузинского кабмина покинул здание учебного заведения.

24 мая участники митинга против закона об иноагентах собрались у министерства внутренних дел в Тбилиси.

Незадолго до этого стало известно, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии анонсировали старт процедуры по преодолению вето на закон об иноагентах.