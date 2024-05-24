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В Грузии анонсировали старт процедуры по преодолению вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии 27 мая начнет процедуру преодоления вето на закон об иноагентах

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РИА «Новости»

Парламент Грузии с 27 мая запустит процедуру, направленную на преодоление вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законодательный орган республики.

В материале отмечается, что в этот день в 9:00 по местному времени (8:00 мск) в грузинском парламенте состоится заседание комитета по юридическим вопросам. Одной из ключевых тем обсуждения станет отказ главы государства подписать принятый депутатами закон об иностранных агентах.

«Если комитет одобрит преодоление вето, вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая», — говорится в публикации.

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Закон об иноагентах в Грузии
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