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Стало известно о состоянии здоровья Пашиняна после экстренной посадки его вертолета

Пашинян после экстренной посадки вертолета заявил, что с ним все хорошо

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вертолет которого совершил экстренную посадку, заявил, что с ним все хорошо. Соответствующая публикация появилась на странице главы армянского кабмина в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредвиденную посадку в Ванадзоре», — написал он.

Пашинян добавил, что продолжает путь на автомобиле. При этом пока не сообщается, куда направляется армянский политик. Также на данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента.

До этого сообщалось, что вертолет Пашиняна экстренно сел на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана.

Ранее сообщалось, что пограничники Армении заняли позиции на делимитированном участке с Азербайджаном.

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