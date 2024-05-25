Стало известно, как США и Китай нанесли «двойной удар» по Зеленскому

Дипломатическая инициатива КНР и Бразилии по созданию саммита по Украине, который стал бы альтернативной швейцарской конференции, а также сообщения о том, что президент США Джо Байден вряд ли поедет на это мероприятие, стали «двойным ударом» для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Главный дипломатический шаг президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению более широкой глобальной поддержки… потерпел двойной удар менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Бразилия и КНР намерены созвать конференцию по урегулированию украинского конфликта, которая стала бы альтернативой швейцарскому саммиту по Украине.

Кроме того, издание напоминает, что Байден, скорее всего, не появится на конференции по Украине в Швейцарии из-за мероприятия в Калифорнии по сбору средств в рамках его предвыборной кампании.

Как пишет Bloomberg, изменение дипломатического ландшафта приводит к понижению рейтинга встречи 15-16 июня в Швейцарии по Украине.

До этого Бразилия и Китай изложили «общие понимания» о способах решения военного конфликта между Россией и Украиной. Журналисты также указали на то, что Пекин впервые подписал заявление с другой страной, которое касается боевых действий на Украине.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог прокомментировал отказ Байдена от поездки на конференцию в Швейцарии.