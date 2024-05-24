Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО

Правительство Венгрии проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в беседе с ведущими венгерской радиостанции Kossuth.

«В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне», — отметил Орбан (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что в Брюсселе уже думают о возможном участии стран НАТО в украинском конфликте. При этом, как сообщил Орбан, позиция Венгрии известна в ЕС, в связи с чем Будапешту «придуман» специальный термин – «неучастник».

До этого Орбан заявил, что для урегулирования ситуации на Украине необходимы переговоры между Россией и США, они могут определить систему безопасности на ближайшие 20-30 лет.

Ранее в Венгрии сочли, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.