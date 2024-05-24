Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО

Орбан: Венгрия проводит переоценку роли страны в рамках НАТО

close
100%
Yves Herman/Reuters

Правительство Венгрии проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в беседе с ведущими венгерской радиостанции Kossuth.

«В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне», — отметил Орбан (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что в Брюсселе уже думают о возможном участии стран НАТО в украинском конфликте. При этом, как сообщил Орбан, позиция Венгрии известна в ЕС, в связи с чем Будапешту «придуман» специальный термин – «неучастник».

До этого Орбан заявил, что для урегулирования ситуации на Украине необходимы переговоры между Россией и США, они могут определить систему безопасности на ближайшие 20-30 лет.

Ранее в Венгрии сочли, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами