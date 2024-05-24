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В Швеции заявили, что РФ производит оружия больше, чем Запад для ВСУ

Главком ВС Швеции Бюден: РФ производит больше оружия, чем Запад поставляет Киеву

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Michel Euler/AP

Россия на фоне стремительного развития военно-промышленного комплекса производит гораздо больше оружия, чем Запад может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND.

«Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину», — отметил Бюден.

Он признал, что президент РФ Владимир Путин смог подготовить экономику государства к ведению военных действий так, как это не могут сделать страны Запада.

До этого Путин заявил, что новый глава Минобороны Андрей Белоусов должен «раскрыть» ведомство для инноваций. По мнению Путина, новый глава МО способен координировать действия министерства с другими ведомствами и регионами.

По информации президента, эксперты считают возможным повышение расходов России на оборону даже выше нынешних 8,7% к валовому внутреннему продукту (ВВП). Расходы на оборону и безопасность сейчас не критичны с учетом состояния экономики и прогнозов, добавил глава государства.

Ранее в Евросоюзе заявили о частичном переходе к «экономике войны».

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