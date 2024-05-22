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Названы главные причины признания независимости Палестины странами Европы

Политолог Орлов: катализатором признания Палестины стали действия Израиля в Газе

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Shutterstock/Greg finnegan

Решение признать независимость Палестины европейскими странами говорит об изменении сложившегося миропорядка и утрате Западом ведущей роли, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Главным катализатором признания он назвал излишнее применение силы со стороны Израиля в Газе.

Напомним, уже три страны – Норвегия, Ирландия и Испания – признали независимость палестинского государства, в Палестине поприветствовали это решение. Среди стран, которые не идут на тот шаг, остались преимущественно англосаксы и государства ЕС, обратил внимание политолог.

«Таким образом, мы становимся свидетелями фактически раздела в западном мире», — объяснил он в беседе с RT.

В Европе, по мнению Орлова, просто не смогли закрыть глаза на чрезмерное давление Израиля в секторе Газа. Также немаловажным фактором он назвал исламизацию Европы, в результате которой выходцы из арабского мира становятся избирателями, голоса которых важны, в том числе, на предстоящих выборах в парламент ЕС.

По мнению политолога, сегодняшняя ситуация подтверждает постепенную утрату влияния США, из-за чего в принятии решений политиков больше не останавливает страх попасть под санкции. Однако даже с учетом последних событий Израиль вряд ли снизит интенсивность применения силы в Газе, так как этому не поспособствовало даже требование МУС выдать ордер на его арест, заключил Орлов.

До этого сообщалось, что Израиль в ответ на решения Норвегии, Ирландии и Испании отозвал послов в этих странах для последующих консультаций. Нетаньяху до этого заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.

Ранее премьер-министр Израиля ответил на вопрос о страхе зарубежных поездок из-за МУС.

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