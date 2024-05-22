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Во Франции заявили о готовности рассматривать вопрос признания Палестины

Глава МИД Франции Сежурне: сейчас неподходящий момент для признания Палестины

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Global Look Press

Вопрос признания государственности Палестины не является табу для Франции, но сейчас для этого неподходящий момент. Об этом заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне, передает ТАСС.

По его мнению, сейчас нет условий, чтобы решения о признании Палестины оказало действенное влияние на ситуацию, решение должно быть полезным, должно помочь достичь значительного прогресса в политическом плане.

Как сообщили французские СМИ, утром 22 мая Сежурне провел встречу в Париже с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая.

Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании.

До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран — членов Европейского союза. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия приняли соответствующее решение в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

Ранее ХАМАС поприветствовал заявления трех стран о независимости Палестины.

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