В Кремле рассказали подробности о поездке Володина в Иран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на церемонию прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, погибшим в минувшие выходные в результате авиакатастрофы, был направлен спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

22 мая Володин прибыл в Тегеран.

«После того, как иранская сторона сообщила о прощании [с Раиси], президент [РФ Владимир Путин] принял такое решение (об отправке представителя РФ — прим. ред.). Им был уполномочен Володин», — сказал представитель Кремля.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения.

Вертолет искали больше 10 часов. В поисках помимо иранских сил участвовали турецкие и российские специалисты. После обнаружения тел погибших российские спасатели вернулись в Москву.

Вместе с Раиси и имамом аль-Хашемом на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, члены охраны президента и экипаж. Все они погибли.

Ранее в Тегеране началась церемония прощания с президентом Ирана.