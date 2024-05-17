Путин заявил о заинтересованности Китая в реализации проекта «Сила Сибири 2»

Российская Федерация и Китайская Народная Республика подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода «Сила Сибири 2». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Не готов сказать по техническим деталям, но подтверждена заинтересованность с обеих сторон в реализации этого проекта», — заявил президент.

16 мая издание Reuters писало, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не полетел в Китай в составе российской делегации сопровождать Владимира Путина из-за того, что в это время находился с визитом в Иране.

По мнению автора статьи, отсутствие Миллера в Пекине выглядит показательным на фоне многолетних переговоров о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Россия регулярно выражает уверенность в реализации проекта, но официальные лица Китая давно уже не упоминали его в числе обсуждаемых инициатив.

До этого сообщалось, что магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Китаем проектной мощностью до 50 млрд кубометров в год должен заработать в 2033 году.

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