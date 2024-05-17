Путин прояснил позицию России по переговорам с Украиной

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине с представителями разных государств, в том числе и с украинскими властями. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, сообщает РИА Новости.

«Мы никаких формул [урегулирования конфликта], которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны», — отметил он.

Глава государства подтвердил, что Москва следит за конференцией по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии. При этом Путин уточнил, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса для урегулирования конфликта.

Президент высказал мнение, что базой для переговоров по Украине является проект договоренностей, который был подготовлен на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

При этом глава государства заключил, что Москву обманули со стамбульскими соглашениями, когда были отведены войска от Киева в 2022 году. Теперь Россия должна понять, кому и в какой степени можно доверять, констатировал Путин.

До этого Путин заявил, что Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. По его словам, Москва желает всеобъемлющего урегулирования украинского конфликта мирными средствами.

Ранее Путин назвал главную проблему для успешного проведения переговоров по конфликту на Украине.