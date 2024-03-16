Во Франции заявили, что Шольц начинает «искать бункер», когда Путин «кашляет»

Один из неназванных советников президента Франции Эммануэля Макрона, иронизируя над политикой немецкого канцлера Олафа Шольца, заявил, что глава кабмина ФРГ быстро начинает «искать бункер», когда президент РФ Владимир Путин «кашляет». Слова советника приводит британская Times.

«Как выразился один советник Макрона: «Когда Путин кашляет, Шольц немедленно отправляется на поиски бункера», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, ирония заключается в том, что крупнейший источник поддержки Украины в Европе, Германию, теперь обвиняют в том, что она якобы «подвела» Запад «из-за избытка страха и недостатка стратегического видения» по Украине.

До этого Шольц заявил члену партии «Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС)» Йохану Вадефулю, который выступает за отправку дальнобойных ракет Taurus Украине, что немецкие граждане боятся таких, как Вадефуль.

В свою очередь Путин отмечал, что размышления немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост призваны пугать Россию, но на самом деле являются лишь фантазией.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия хотят построить оружейный завод на Украине.