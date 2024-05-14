Госдума утвердила кандидатуры министров в новом составе правительства

Государственная дума утвердила предложенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатов в министры в новом правительстве. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.

В Совфеде заканчивают утверждение силового блока правительства.

Главой Минпромторга утвержден Антон Алиханов, в должности министра транспорта утвердили Романа Старовойта. Сергей Цивилев стал министром энергетики. Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил Министерство спорта, Оксана Лут — Минсельхоз, Антон Котяков — Минтруд, Александр Козлов — Минприроды, Сергей Кравцов — Минпросвещения, Ольга Любимова — Минкульт, Максим Решетников — Минэкономразвития, Антон Силуанов — Минфин, Михаил Мурашко — Минздрав, Ирек Файзуллин — Минстрой, Валерий Фальков — Минобрнауки, Алексей Чекунков — Минвостокразвития, Максут Шадаев — Минцифры.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 14 мая, рассмотрела предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров Российской Федерации в новом составе кабинета министров.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства.

Ранее Совфед провел консультации по кандидатам в главы силовых ведомств и служб.