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Госдума утвердила кандидатуры министров в новом составе правительства

ГД утвердила предложенные Мишустиным кандидатуры министров в новом правительстве

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума утвердила предложенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатов в министры в новом правительстве. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.

В Совфеде заканчивают утверждение силового блока правительства.

Главой Минпромторга утвержден Антон Алиханов, в должности министра транспорта утвердили Романа Старовойта. Сергей Цивилев стал министром энергетики. Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил Министерство спорта, Оксана Лут — Минсельхоз, Антон КотяковМинтруд, Александр Козлов — Минприроды, Сергей КравцовМинпросвещения, Ольга Любимова — Минкульт, Максим РешетниковМинэкономразвития, Антон Силуанов — Минфин, Михаил Мурашко — Минздрав, Ирек ФайзуллинМинстрой, Валерий Фальков — Минобрнауки, Алексей ЧекунковМинвостокразвития, Максут Шадаев — Минцифры.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 14 мая, рассмотрела предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров Российской Федерации в новом составе кабинета министров.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства.

Ранее Совфед провел консультации по кандидатам в главы силовых ведомств и служб.

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