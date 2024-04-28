Володин: Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией

Решение финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан», — утверждает спикер ГД.

По мнению Володина, антироссийская политика Финляндии дорого обходится стране и наносит вред ее жителям, в то время как экономическое сотрудничество с РФ приносило процветание восточным регионам республики.

Он пояснил, что туристический поток остановился, бизнес закрывается, муниципалитеты начинают пустеть, а власти Финляндии теперь просят у Евросоюза €10 млрд для финансирования приграничных с РФ районов.

До этого президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к войне. По его словам, Финляндия считает, что риторика Запада о возможной войне с РФ в последнее время стала слишком агрессивной, и ее следует смягчить.

Ранее сообщалось, что туристам разонравилось ездить в Финляндию.